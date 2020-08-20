Спонтанный поход с ночевкой в лесу закончился для девушки сильными ожогами на лице и груди

Как передает онлайн-портал Metro, когда австралийка собиралась в спонтанный поход со своей подругой, то надеялась на приятное времяпрепровождение и уютные посиделки возле костра. Однако она даже предположить не могла, чем обернутся ее планы. Хейли признается, что плохо помнит, что тогда произошло, но предполагает, что задремала, сидя на стуле возле костра, из-за чего тот накренился и она рухнула с него лицом прямо в огонь. «Я не помню, что случилось, не я даже не пыталась выбраться, – пояснила она. – Я не помню никакой боли и до сих пор теряюсь в догадках, почему все случилось именно так».

Подруга Хейли услышала подозрительный шум, вытащила пострадавшую из огня и в панике облила ее лицо ледяной водой, чтобы его охладить, затем погрузила ее в машину и отвезла домой, где ее ждал муж. К тому моменту женщина уже пришла в себя, но находилась в шоке, потому не понимала всей серьезности ситуации, но просила мужа, чтобы он не бросал ее. Супруг как мог промыл ее раны и вызвал скорую. Пострадавшую быстро доставили в больницу, а затем, осознав всю серьезность ее травм, перевели в ожоговое отделение. Хейли ввели в искусственную кому на 8 дней, чтобы она не умерла от болевого шока, а затем начался процесс лечения. Австралийка провела больше 2,5 месяцев в больнице, за это время ей провели 6 операций, во время которых удалили поврежденные ткани и сделали пересадку кожи на лицо, шею, веки и рот.