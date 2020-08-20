Спонтанный поход с ночевкой в лесу закончился для девушки сильными ожогами на лице и груди
Фото: facebook Halie Tennant
Как передает онлайн-портал Metro, когда австралийка собиралась в спонтанный поход со своей подругой, то надеялась на приятное времяпрепровождение и уютные посиделки возле костра. Однако она даже предположить не могла, чем обернутся ее планы. Хейли признается, что плохо помнит, что тогда произошло, но предполагает, что задремала, сидя на стуле возле костра, из-за чего тот накренился и она рухнула с него лицом прямо в огонь. «Я не помню, что случилось, не я даже не пыталась выбраться, – пояснила она. – Я не помню никакой боли и до сих пор теряюсь в догадках, почему все случилось именно так».
Подруга Хейли услышала подозрительный шум, вытащила пострадавшую из огня и в панике облила ее лицо ледяной водой, чтобы его охладить, затем погрузила ее в машину и отвезла домой, где ее ждал муж. К тому моменту женщина уже пришла в себя, но находилась в шоке, потому не понимала всей серьезности ситуации, но просила мужа, чтобы он не бросал ее. Супруг как мог промыл ее раны и вызвал скорую. Пострадавшую быстро доставили в больницу, а затем, осознав всю серьезность ее травм, перевели в ожоговое отделение. Хейли ввели в искусственную кому на 8 дней, чтобы она не умерла от болевого шока, а затем начался процесс лечения. Австралийка провела больше 2,5 месяцев в больнице, за это время ей провели 6 операций, во время которых удалили поврежденные ткани и сделали пересадку кожи на лицо, шею, веки и рот.
Процесс заживления шел хорошо, но не обошлось и без проблем. Из-за пандемии ее лечение осложнилось, так как был введен карантин и посещение близких было запрещено. Кроме того, поначалу ее выписали домой, но через 1,5 недели снова госпитализировали, потому что ее новые веки полностью не закрывались. После этого была повторная операция на губах, чтобы они могли открываться достаточно, чтобы есть ложкой или вилкой. Кроме того, Хейли было очень тяжело эмоционально. Она до сих пор до конца не приняла произошедшее и то, как изменилась ее жизнь. «Самым трудным было потерять сою личность. Я не тщеславна, но лицо важная часть самоидентификации. Трудно смириться с тем, что ты больше не знаешь, кто ты такой», – признается она. Более того, теперь она не может водить машину и работать в школе – ее внешность пугает детей, а один прохожий и вовсе назвал ее зомби. Но Хейли воспринимает это как шанс стать сильнее и лучше, а муж ее в этом поддерживает.
Фото: facebook Halie Tennant
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