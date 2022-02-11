Список опасных при лечении «омикрона» лекарств озвучила врач

«Для его назначения должна присутствовать определенная смелость. Потому что, если мы не знаем, как действует препарат, зачем его применять. Молодым он не нужен. А людям старшего возраста с сопутствующими заболеваниями назначение веществ недоказанной эффективности может не принести никакой пользы и может быть даже опасно», — объясняет Романенко.

При заражении «омикроном» у больного повышается температура тела. Часто в ход идут всевозможные жаропонижающие нового поколения. Романенко же советует пить обычный парацетамол, потому что, по ее словам, комбинированные препараты способны более эффективно снижать температуру, но могут представлять и определенную опасность. Например, вызывать изменения со стороны свертывающей системы крови и нести дополнительную нагрузку для печени.

Особое внимание специалист уделяет самостоятельному приему антибиотиков. Во-первых, они никак не влияют на вирус. Более того, неразумное лечение такими лекарствами может нанести серьезный вред здоровью, предупреждает эксперт.