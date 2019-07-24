Почему на самом деле спать рядом с включенным вентилятором вредно для здоровья

Врачи предостерегают, что спать с включенным вентилятором может быть вредно для аллергиков и страдающих астмой, сообщает британское издание Daily Mail.

Некоторым людям наличие потолочного или напольного вентилятора в комнате помогает заснуть и сохраняет прохладу в течение ночи. Но для других это может иметь обратный эффект: вызвать приступ астмы, сухого кашля или спровоцировать сухость глаз и, как следствие, зуд. При этом человеку вряд ли удастся уснуть.