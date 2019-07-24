Почему на самом деле спать рядом с включенным вентилятором вредно для здоровья

Врачи предостерегают, что спать с включенным вентилятором может быть вредно для аллергиков и страдающих астмой, сообщает британское издание Daily Mail.
Некоторым людям наличие потолочного или напольного вентилятора в комнате помогает заснуть и сохраняет прохладу в течение ночи. Но для других это может иметь обратный эффект: вызвать приступ астмы, сухого кашля или спровоцировать сухость глаз и, как следствие, зуд. При этом человеку вряд ли удастся уснуть.
«Когда вентилятор перемещает воздух по комнате, он заставляет потоки пыли и пыльцы проникать в пазухи. Если вы склонны к аллергии, астме и сенной лихорадке, это может вызвать много проблем», — отмечает британский эксперт по сну Марк Реддик.
Он порекомендовал почистить вентилятор перед использованием, так как на лопастях может скапливаться пыль.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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