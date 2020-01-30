Спасти Райана: недоношенного ребенка реанимировали после остановки сердца на 40 минут

25-летняя Клэр Нобиль не устает благодарить врачей, вернувших к жизни ее ребенка. Случай уникальный во многом. Женщина родила малыша намного раньше срока - на 23 неделе беременности. Новорожденный весил всего 650 граммов и родился с целым букетом патологий. Почти сразу после рождения у младенца остановилось сердце: его реанимировали в течение 40 минут.

Молодой матери отдали малыша спустя лишь неделю. А еще через несколько недель ей пришлось вернуться в больницу: у ребенка отказало одно из легких. Ему пришлось провести в больнице долгих 133 дня. За это время младенец пережил кровотечение в мозге и провел 51 день на искусственной вентиляции легких, пишет The Mirror. А чтобы ребенок не ослеп, ему провели лазерную операцию на глазах. С помощью врачей новорожденный также поборол кишечную палочку и сепсис.

Клэр Нобиль называет младшего сына Райана воином, а все произошедшее - настоящим чудом, ведь врачи ни разу не позволили себе сдаться, продолжая бороться за жизнь пациента. Все знакомые Клэр уверены: малыш, справившийся с таким количеством болезней, будет жить еще долго.

Сейчас молодая мама собирает деньги, чтобы отблагодарить докторов.