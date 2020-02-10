Спасти не удалось: мать пыталась лечить 4-летнего сына от гриппа народными средствами

Многодетная мать из Колорадо пыталась лечить четырехлетнего сына средствами народной медицины. Это при том, что мальчику поставили диагноз - грипп В. Врач выписал ряд противовирусных препаратов, но женщина решила, что стоит сначала воспользоваться средствами народной медицины. По ее словам, своих старших детей она всегда лечила мятным маслом, витамином С и лавандой, пишет NBC News.

Женщина обратилась за советами в профильную группу на Facebook. Из 45 человек, состоящих в ней, никто не стал рекомендовать ей прислушаться к предписаниям врача. Мол, с обычной простудой стоит бороться грудным молоком, тимьяном и бузиной. А еще лучше, если организм самостоятельно будет бороться с заболеванием...

Тимьян и бузина, разумеется, не помогли. У малыша начались судороги и лихорадка. Спустя четыре дня ребенок скончался в больнице.

Напомним, в 23 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Врачи настоятельно рекомендуют делать сезонные прививки от гриппа.