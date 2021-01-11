Созданы очки, которые можно настраивать под любое зрение

Очки стоят 79 долларов за штуку. «Поверните колесо от носа, чтобы получить отрицательное значение, или поверните по направлению к носу, чтобы усилить положительное, пока не увидите отчетливо», — говорится на сайте производителя.

Инновационная технология изначально была создана для людей с дегенеративным заболеванием — пресбиопией. Болезнь прогрессирует с возрастом и связана с постепенной потерей фокусировки зрения. Людям с пресбиопией часто требуется несколько пар очков для повседневной деятельности, такой как чтение, использование компьютера, вождение или занятия спортом.

В настоящее время компания разрабатывает пару настраиваемых солнцезащитных очков стоимостью 200 долларов (148 фунтов стерлингов), которые работают аналогичным образом. «Представьте себе солнцезащитные очки, которые могут выдержать испытание временем и удовлетворить ваши постоянно меняющиеся потребности», — уточнили в компании.