Созданы очки, которые можно настраивать под любое зрение
Скоро эпоха с подбором стекол и очков для людей с плохим зрением может уйти в прошлое. Как уточнили эксперты, «умные» очки могут менять свои характеристики. Поворачивая диск, пользователи могут настраивать фокус в диапазоне от -5D до +2D, «переключать» очки они смогут во время чтения, вождения, использования смартфона и так далее. Авторы изобретения назвали технологию «наноточными очками». Как считают специалисты, теперь врачам не придется прописывать пациентам очки специально для каких-то видов деятельности.
Очки стоят 79 долларов за штуку. «Поверните колесо от носа, чтобы получить отрицательное значение, или поверните по направлению к носу, чтобы усилить положительное, пока не увидите отчетливо», — говорится на сайте производителя.
Инновационная технология изначально была создана для людей с дегенеративным заболеванием — пресбиопией. Болезнь прогрессирует с возрастом и связана с постепенной потерей фокусировки зрения. Людям с пресбиопией часто требуется несколько пар очков для повседневной деятельности, такой как чтение, использование компьютера, вождение или занятия спортом.
В настоящее время компания разрабатывает пару настраиваемых солнцезащитных очков стоимостью 200 долларов (148 фунтов стерлингов), которые работают аналогичным образом. «Представьте себе солнцезащитные очки, которые могут выдержать испытание временем и удовлетворить ваши постоянно меняющиеся потребности», — уточнили в компании.
Фото: pexels.com
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