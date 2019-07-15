Современные дети могут застать времена «постантибиотического апокалипсиса»

Супербактерии, устойчивые к антибиотикам, могут привести к лекарственному кризису — об этом заявила профессор Даме Салли Дэвис, специальный посланник Великобритании по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам, сообщает британское издание Daily Mail.

Она нарисовала пугающую картину «возвращения в темные века» здравоохранения, если мы продолжим поглощать существующие антибиотики, не найдя замены.

«Если мы не найдем новые антибиотики на замену тем, которые дают сбой, то такие процедуры, как кесарево сечение, замена тазобедренного сустава и лечение рака, станут потенциально опасными для жизни, а операции по пересадке уйдут в прошлое. Современная медицина будет потеряна», — предостерегает она.