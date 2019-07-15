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Современные дети могут застать времена «постантибиотического апокалипсиса»

Многие сегодняшние рядовые заболевания могут стать неизлечимыми в будущем, а рутинные операции — смертельно опасными.

Супербактерии, устойчивые к антибиотикам, могут привести к лекарственному кризису — об этом заявила профессор Даме Салли Дэвис, специальный посланник Великобритании по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам, сообщает британское издание Daily Mail.

Она нарисовала пугающую картину «возвращения в темные века» здравоохранения, если мы продолжим поглощать существующие антибиотики, не найдя замены.

«Если мы не найдем новые антибиотики на замену тем, которые дают сбой, то такие процедуры, как кесарево сечение, замена тазобедренного сустава и лечение рака, станут потенциально опасными для жизни, а операции по пересадке уйдут в прошлое. Современная медицина будет потеряна», — предостерегает она.

В апреле прошлого года в докладе ООН говорилось, что по меньшей мере 700 000 человек ежегодно умирают во всем мире из-за лекарственно-устойчивых заболеваний, в том числе 230 000 человек умирают от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что Великобритания берет на себя глобальное лидерство в борьбе с угрозой супербактерий, устойчивых к известным антибиотикам. Он сказал: «Нет большей угрозы глобальному здоровью, чем лекарственно-устойчивые инфекции, но с 1980-х годов не было создано новых классов антибиотиков».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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