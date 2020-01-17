Советы телеведущих помогли матери спасти задыхавшегося малыша

Британка Дэниэль Сэмпсон ни на секунду не отходила дома от новорожденного сына Флэтчера. В какой-то момент молодая мама заметила, что ребенок слишком часто дышит. Малыш чихнул, но это не принесло ему облечения - дыхание по-прежнему было затрудненным, он начал задыхаться.

Сэмпсон оперативно вызвала такси, чтобы доставить сына в ближайший госпиталь, однако по пути крохотный Флэтчер и вовсе перестал дышать. В критической ситуации женщина среагировала молниеносно: она вспомнила советы телеведущих популярного британского утреннего шоу This Morning, где рассказывалось и показывалось, как делать искусственное дыхание младенцам (не только через рот, но и через нос).

Стоит сказать, что перед родами женщина все-таки проходила курсы оказания первой помощи, например, она училась делать искусственное дыхание на примере манекена. Навыки пригодись в экстремальной ситуации.

Доктора похвалили молодую мать и оставили Флэтчера у себя на несколько дней, подозревая у него муковисцидоз. Это генетическое заболевание, от которого страдает старший брат малыша. К счастью, предварительный диагноз не подтвердился, ребенок пошел на поправку.