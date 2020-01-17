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Советы телеведущих помогли матери спасти задыхавшегося малыша

Младенец перестал дышать на второй день после выписки из роддома, но молодая мать не растерялась.

Британка Дэниэль Сэмпсон ни на секунду не отходила дома от новорожденного сына Флэтчера. В какой-то момент молодая мама заметила, что ребенок слишком часто дышит. Малыш чихнул, но это не принесло ему облечения - дыхание по-прежнему было затрудненным, он начал задыхаться.

Сэмпсон оперативно вызвала такси, чтобы доставить сына в ближайший госпиталь, однако по пути крохотный Флэтчер и вовсе перестал дышать. В критической ситуации женщина среагировала молниеносно: она вспомнила советы телеведущих популярного британского утреннего шоу This Morning, где рассказывалось и показывалось, как делать искусственное дыхание младенцам (не только через рот, но и через нос).

Стоит сказать, что перед родами женщина все-таки проходила курсы оказания первой помощи, например, она училась делать искусственное дыхание на примере манекена. Навыки пригодись в экстремальной ситуации.

Доктора похвалили молодую мать и оставили Флэтчера у себя на несколько дней, подозревая у него муковисцидоз. Это генетическое заболевание, от которого страдает старший брат малыша. К счастью, предварительный диагноз не подтвердился, ребенок пошел на поправку.

_Фото и видео: vostock-photo

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