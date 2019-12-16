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Медсестра выкрала ребенка у молодой мамы, пока та приходила в себя после сложных родов

Беспрецедентный и абсолютно вопиющий случай произошел на днях в одном из родильных домов на юго-западе Пакистана. Одной из сотрудниц больницы была похищена новорожденная девочка, пока ее мать была без сознания после родов.

Как сообщает BBC, на днях Джамилу Биби из Пакистана вместе с новорожденной дочкой выписали домой. По словам врачей, мама с малышкой чувствовали себя прекрасно, тогда как вернувшись домой после сложных родов, женщина все еще находилась в полуобморочном состоянии, не до конца понимая, что с ней произошло. Однако, придя в сознание, Джамила в панике сразу же стала интересоваться своей «второй» дочкой, чем повергла всю семью в самый настоящий шок. От того, что женщина рассказала дальше, ее близкие потеряли дар речи.
Как оказалось, Джамила родила дочек- близняшек, однако изначально семья даже не подозревала об исчезновении одной из девочек, так как никто не сообщил им, что женщина родила близнецов.

Как выяснилось, фельдшер, дежурившая в ту ночь во время родов Джамилы, при помощи двух пособников украла одну из девочек, пока ее мать находилась без сознания после тяжелых родов. Фельдшер отдала малышку своей бездетной тете, которая безуспешно пыталась забеременеть на протяжении 17 лет. По словам похитительницы, ее тетя планировала удочерить девочку.

После того, как семья роженицы написала заявление в полицию, фельдшер туже рассекретила местонахождение похищенной малышки, и мама и дочерью воссоединились. Сотрудники роддома, вовлеченные в похищение младенца, были арестованы и предстанут перед судом.

Тем временем, администрация больницы списывает произошедшее на отсутствие протокола учета новорожденных - маркировки с помощью идентификационных браслетов и несовершенную систему безопасности.

Фото: Vostock-photo

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