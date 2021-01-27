Составлен перечень прививок, которые необходимы каждому взрослому россиянину

Не менее важна и своевременная вакцинация от бешенства, так как эта болезнь, если ее вовремя не начать лечить, может привести к летальному исходу. Продеус отметил, что многих людей в детстве прививали, но со временем требуется повторная вакцинация, так как ослабевает способность иммунитета противостоять инфекции. Среди таких – прививки от столбняка и коклюша, так как данные недуги опасны, если заразиться ими во время беременности, – осложнения могут вызвать патологии у плода.

Фото: pixabay

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