Сон свыше восьми часов в стуки назвали фактором, повышающим риск инсульта

Мы писали, что главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов не рекомендует игнорировать приступы мигрени. Мигрень — заболевание отнюдь не безопасное, потому при ее приближении стоит ее купировать, чтобы не допустить драматичного расширения сосудов. В противном случае может развиться отек мозговых оболочек, и тогда лекарства уже не помогут.

Именно по этой причине ученые уверены, что у людей, страдающих от этого недуга, вдвое выше риск развития инсульта, поэтому очень важно не терпеть боль, а вовремя ее предотвращать. Также эксперты настоятельно рекомендуют постараться изменить свой образ жизни таким образом, чтобы приступы случались как можно реже. Для этого как минимум нужно скорректировать свой рацион, заниматься спортом, делать перерывы в работе, повышать стрессоустойчивость и наладить режим дня.

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