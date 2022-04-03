Сомнолог рассказал, чем опасны частые пробуждения ночью

Важность здорового сна часто недооценена в современном мире. Люди пренебрегают ценными часами отдыха и предпочитают задерживаться на работе, потому что другого варианта не видят. Однако полноценный ночной отдых способен помочь организму не только восстановить истраченную за день энергию, но и улучшить здоровье. Прерывистый сон и частые пробуждения ночью могут свидетельствовать о развитии депрессии, сообщают Известия. По мнению сомнолога Романа Бузунова, важно отслеживать свой сон. Здоровый человек крепко спит и не просыпается за ночь более двух раз. Если вы стали замечать усталость после пробуждения, то стоит обратить на это внимание, ведь есть вероятность того, что вы находитесь в депрессивном состоянии.