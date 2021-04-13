«Солнечный» герпес – миф или реальность? Что провоцирует рецидив болезни
Минус этой болезни в том, что, однажды появившись, вирус остается в вашем организме на всю жизнь, то есть полностью избавиться от него нельзя, но вполне реально снизить количество рецидивов.
Многие привыкли считать герпес простой простудой на губах, однако это не так. Болезненная сыпь может появиться на многих других участках нашего тела: лице, слизистых оболочках и половых органах.
К обострению болезни могут привести хронические заболевания, инфекции, стресс, переохлаждение или перегревание организма, прием лекарств. Также спровоцировать рецидив герпеса может солнце. Обилие ультрафиолетовых лучей, особенно после долгой зимы может стать причиной высыпаний. «Тепло и ультрафиолетовые лучи активизируют вирусы герпеса. По мнению специалистов, если человек уже сталкивался в прошлом с пресловутыми пузырьками на губах, то с началом солнечной активности ему следует иметь под рукой противовирусные средства», – сообщает интернет-издание «Медик Форм».
При предрасположенности к вирусу и пониженном иммунитете можно «активировать» инфекцию в организме воздушно-капельным путем, через рукопожатия или поцелуи с больным человеком и во время интимной близости (половой герпес).
Начать лечение нужно при первых же признаках, как только вы почувствуете покалывание или ощущение стянутости. Сразу начинайте обрабатывать эти участки специальной мазью от герпеса. Если не использовать медицинские средства, волдыри пройдут и сами, но заживление затянется на более долгий период времени. Также укрепляйте свой иммунитет, ведите здоровый образ жизни, соблюдайте гигиену — при выполнении этих правил вам будет легче противостоять вирусу.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!