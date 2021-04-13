«Солнечный» герпес – миф или реальность? Что провоцирует рецидив болезни

Минус этой болезни в том, что, однажды появившись, вирус остается в вашем организме на всю жизнь, то есть полностью избавиться от него нельзя, но вполне реально снизить количество рецидивов.

Многие привыкли считать герпес простой простудой на губах, однако это не так. Болезненная сыпь может появиться на многих других участках нашего тела: лице, слизистых оболочках и половых органах.

К обострению болезни могут привести хронические заболевания, инфекции, стресс, переохлаждение или перегревание организма, прием лекарств. Также спровоцировать рецидив герпеса может солнце. Обилие ультрафиолетовых лучей, особенно после долгой зимы может стать причиной высыпаний. «Тепло и ультрафиолетовые лучи активизируют вирусы герпеса. По мнению специалистов, если человек уже сталкивался в прошлом с пресловутыми пузырьками на губах, то с началом солнечной активности ему следует иметь под рукой противовирусные средства», – сообщает интернет-издание «Медик Форм».