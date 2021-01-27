Социальные сети назвали главным фактором, снижающим самооценку девочек-подростков

Исследователи Института политики в области образования опросили пять тысяч молодых людей, родившихся после 2000 года. Им задавали вопросы об их психическом здоровье, благополучии и самооценке в возрасте 11, 14 и 17 лет. Уровень самооценки у мальчиков и девочек в конце начальной школы примерно одинаков.

Хотя психическое состояние обоих полов начинает искажаться в негативную сторону в подростковом возрасте, у девочек наблюдается гораздо большее снижение самооценки после 14 лет. Как уточнили эксперты, 15% девочек младшего подросткового возраста (11 лет) оценивают себя плохо, к 14 годам эта цифра приближается к 29%.