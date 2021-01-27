Социальные сети назвали главным фактором, снижающим самооценку девочек-подростков
Исследователи Института политики в области образования опросили пять тысяч молодых людей, родившихся после 2000 года. Им задавали вопросы об их психическом здоровье, благополучии и самооценке в возрасте 11, 14 и 17 лет. Уровень самооценки у мальчиков и девочек в конце начальной школы примерно одинаков.
Хотя психическое состояние обоих полов начинает искажаться в негативную сторону в подростковом возрасте, у девочек наблюдается гораздо большее снижение самооценки после 14 лет. Как уточнили эксперты, 15% девочек младшего подросткового возраста (11 лет) оценивают себя плохо, к 14 годам эта цифра приближается к 29%.
Согласно отчету, девочки испытывают депрессивные симптомы, такие как безнадежность, в то время как мальчики в большинстве случаев сталкиваются с низкой самооценкой в более позднем возрасте.
Как уточнили эксперты, главным фактором, влияющим на самооценку в подростковом возрасте, становятся социальные сети. Девочки смотрят фотографии и видео, сравнивают себя с более привлекательными, на их взгляд, людьми. Кроме того, психическое здоровье и благополучие связаны с другими факторами, включая доход семьи, частоту физических упражнений и плохое материнское здоровье.
При этом пандемия усугубила проблемы: число молодых людей с вероятными психическими заболеваниями увеличилось с одного из девяти в 2017 году до одного из шести в 2020-м.
Фото: pixabay.com
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