Собянин отменил удаленку для школьников в Москве

Все остальные ограничения, связанные с коронавирусом, власти Москвы продлили до 21 января. До этой даты вузы и колледжи, спортивные школы и другие образовательные учреждения, работающие в столице, будут либо придерживаться дистанционного формата, либо останутся на каникулах.

Собянин отметил, что, по словам вирусологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию. Это позволит продумать меры против распространения инфекции на более долгосрочный период. В случае стабильной эпидемиологической обстановки не исключено скорое смягчение ограничительных мер.

Напомним, до сих пор около 30% трудящихся в Москве работают на удаленке. Ограничения касаются деятельности баров, ресторанов, клубов (не принимают гостей с 23.00 до 06.00), театров, кинотеатров и концертных залов (заполняемость до 25%). Кроме того, нельзя проводить массовые мероприятия в музеях и публичные лекции.

За последние сутки в Москве выявлено 4320 тысяч случаев заболевания, за все время коронавирусом заболели 871535 человек, умерло 12173.