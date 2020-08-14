Собянин опроверг слухи о введении ограничений в сентябре и запретил школьные линейки

А вот информация о том, что 1 сентября не будет никаких традиционных школьных линеек и других массовых мероприятий, точно не будет, однако учебный год точно начнется по плану, без сдвигов. Чтобы соблюсти правила безопасности, каждый класс будет заниматься в течение всего дня в одном кабинете и перемещаться только в случае необходимости. При входе в школу обязательно будут измерять температуру как у детей, так и у учителей, в помещении будет проводиться усиленная дезинфекция. Что же касается линеек в других городах России, об их проведении будут принимать решение местные власти регионов.

Массовые мероприятия в честь празднования дня города Москвы также будут ограничены, чтобы избежать скопления людей, все будет проходить в лайт-режиме, в парках и скверах: «Мы приняли решение, было желание провести (День города – прим. Passion.ru) полномасштабно, как мы проводим обычно, но ситуация все-таки не располагает к этому. Мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе, соответственно, и сам праздник, День города будет локализован, если так можно сказать. То есть у нас не будет перекрыта ул. Тверская, не будет массовых концертов», – сказал Собянин.

Фото: freepik

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