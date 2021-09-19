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Собянин объяснил рост числа заболевших Covid-19 возвращением отпускников и учебным годом

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан активнее соблюдать санитарные требования.
Собянин объяснил рост числа заболевших Covid-19 возвращением отпускников и учебным годом

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом с наступлением осени. Столичный градоеначальник выделил две возможные причины неблагоприятного изменения ситуации.

«Возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя», — заявил Сергей Собянин в интервью для телеканала «Россия 1».

Посещение школ может способствовать росту заболеваемости, но пока переводить детей на удаленку не планируется.

Посещение школ может способствовать росту заболеваемости, но пока переводить детей на удаленку не планируется.

Фото: Иван Макеев | Комсомольская правда | East News

Отметим, что за минувшие сутки в Москве было выявлено 2376 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге этот показатель составил 1834 случай, в Подмосковье — 1004 случая за сутки. Также в антирейтинг входят 6 регионов России: Нижегородская, Ростовскя, Свердловская, Воронежская, Самарская область и Пермский край. Согласно сайту стопкоронавирус.рф, в них за последние сутки было зафиксировано от 400 до 500 новы случаев коронавируса.

Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press