Собянин объяснил рост числа заболевших Covid-19 возвращением отпускников и учебным годом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом с наступлением осени. Столичный градоеначальник выделил две возможные причины неблагоприятного изменения ситуации.
«Возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя», — заявил Сергей Собянин в интервью для телеканала «Россия 1».
Фото: Иван Макеев | Комсомольская правда | East News
Отметим, что за минувшие сутки в Москве было выявлено 2376 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге этот показатель составил 1834 случай, в Подмосковье — 1004 случая за сутки. Также в антирейтинг входят 6 регионов России: Нижегородская, Ростовскя, Свердловская, Воронежская, Самарская область и Пермский край. Согласно сайту стопкоронавирус.рф, в них за последние сутки было зафиксировано от 400 до 500 новы случаев коронавируса.
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press