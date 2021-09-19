Собянин объяснил рост числа заболевших Covid-19 возвращением отпускников и учебным годом

Отметим, что за минувшие сутки в Москве было выявлено 2376 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге этот показатель составил 1834 случай, в Подмосковье — 1004 случая за сутки. Также в антирейтинг входят 6 регионов России: Нижегородская, Ростовскя, Свердловская, Воронежская, Самарская область и Пермский край. Согласно сайту стопкоронавирус.рф, в них за последние сутки было зафиксировано от 400 до 500 новы случаев коронавируса.