Собака спасла хозяйке жизнь, вовремя «унюхав» у нее рак

Первый раз Стефани заметила перемены в поведении своей собаки Сиерры 6 лет назад за несколько недель до того , как у женщины диагностировали онкологическое заболевание. Тогда, лежа рядом со Стефани, хаски начала упираться и толкать мордочкой хозяйке в живот. Поначалу Стефани посчитала, что Сиерра просто играет с ней, но собака продолжала прикладывать морду к животу хозяйки снова и снова. После этого странного поведения собака спряталась в шкафу, где ее, свернутую в калачик, и обнаружила хозяйка. Как утверждает Стефани, хаски выглядела заметно погрустневшей, а ее маленькая мордочка была вся мокрая от слез. Одновременно с изменениями в поведении своей любимицы у Стефани появились острые стреляющие боли в области живота.

Как рассказала женщина в своем интервью телеканалу abc7, решив, что возможно своим поведением собака пытается ее о чем-то предупредить, женщина записалась на прием к врачу. Каково же было удивление Стефани, когда врачи диагностировали у нее рак яичников третьей стадии. После 6 месяцев лечения болезнь Стефани вошла в стадию ремиссии, однако уже через несколько месяцев рак вновь вернулся в виде метастаз, сначала в печени, а потом и тазовой области. И каждый раз Сиерра безошибочно сообщала хозяйке о рецидиве болезни.

Доктору Дэвиду Кушнеру, онкологу Стефани, история, рассказанная женщиной, кажется вполне правдоподобной. Он не исключает того, что собака действительно могла почувствовать болезнь своей хозяйки.

Исследование, опубликованное в авторитетном журнале «Experimental Biology» подтвердило, что у собак обоняние в 10 тысяч раз чувствительнее и точнее, чем у человека. Ученые в качестве эксперимента выставляли перед собаками образцы крови людей, в том числе и больных раком. В 97 % случаев наши лохматые друзья были способны безошибочно определить образцы крови, взятые у онкологических больных.