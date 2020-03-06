passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Собака помогла тяжело больному мальчику исцелиться после операции

И это не первый раз, когда животные помогали выздороветь или обнаружить опасный диагноз.

Британка Зои Рельф даже спустя несколько лет со слезами на глазах рассказывает историю о том, как на тот момент ее трехлетний сын пошел на поправку благодаря золотистому ретриверу по кличке Лео. Мальчик находился в реанимации после очередной операции на мозге — он страдал от острого рассеянного энцефаломиелита, пишет издание The Mirror. Это острое воспалительное поражение центральной нервной системы, грозящее в том числе летальным исходом.

Врачи не делали обнадеживающих прогнозов — маленький пациент потихоньку угасал, даже переставал реагировать на внешние раздражители. Женщина решила воспользоваться предлагаемой в клинике пет-терапией, когда больные общались с животными.

На помощь малышу пришел золотистый ретривер, который обнюхивал его, а затем положил лапу на руку. Мама попутно говорила сыну, что как только он выздоровеет, ему обязательно купят собаку. В какой-то момент врачи увидели мимику на обездвиженном лице ребенка. Положительное изменение в его состоянии не прошло, через некоторое время мальчик пошел на поправку.

Это далеко не первый раз, когда питомцы спасали своих хозяев от верной смерти или помогали обнаружить опасный диагноз. Некоторое время назад мы писали о двух овчарках, которые постоянно обнюхивая свою хозяйку в области груди, помогли ей диагностировать рак молочной железы. Пожилая британка, удивленная беспокойным поведением собак, обратилась в больницу, где удалось обнаружить онкологию на ранней стадии.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!