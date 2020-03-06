Собака помогла тяжело больному мальчику исцелиться после операции

Британка Зои Рельф даже спустя несколько лет со слезами на глазах рассказывает историю о том, как на тот момент ее трехлетний сын пошел на поправку благодаря золотистому ретриверу по кличке Лео. Мальчик находился в реанимации после очередной операции на мозге — он страдал от острого рассеянного энцефаломиелита, пишет издание The Mirror. Это острое воспалительное поражение центральной нервной системы, грозящее в том числе летальным исходом.

Врачи не делали обнадеживающих прогнозов — маленький пациент потихоньку угасал, даже переставал реагировать на внешние раздражители. Женщина решила воспользоваться предлагаемой в клинике пет-терапией, когда больные общались с животными.

На помощь малышу пришел золотистый ретривер, который обнюхивал его, а затем положил лапу на руку. Мама попутно говорила сыну, что как только он выздоровеет, ему обязательно купят собаку. В какой-то момент врачи увидели мимику на обездвиженном лице ребенка. Положительное изменение в его состоянии не прошло, через некоторое время мальчик пошел на поправку.

Это далеко не первый раз, когда питомцы спасали своих хозяев от верной смерти или помогали обнаружить опасный диагноз. Некоторое время назад мы писали о двух овчарках, которые постоянно обнюхивая свою хозяйку в области груди, помогли ей диагностировать рак молочной железы. Пожилая британка, удивленная беспокойным поведением собак, обратилась в больницу, где удалось обнаружить онкологию на ранней стадии.