Снова на удаленку? В Москве обсудили возвращение ограничений из-за коронавируса
В связи с ростом заболеваемости в мэрии Москвы обсудили целесообразность нового введения ограничений из-за коронавируса – системы QR-кодов, удаленной работы, а также самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.
В мэрии высказали надежду на то, что в этот раз справиться со вспышкой будет легче – из-за большого количества вакцинированных и переболевших. На данный момент ограничения не вводятся – это будет зависеть от увеличения числа больных.
Как отмечает источник «Интерфакс», на данный момент, пока в городе фиксируется 2000–2500 случаев в сутки, система здравоохранения справляется и новые ограничения не нужны.
Как пишет ТАСС, вводить нерабочие дни в Москве на данный момент также не планируется, школы, детсады и другие учреждения продолжат работать в обычном режиме.
«В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», — говорит источник.
Ранее стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом на карантин ушел президент России Владимир Путин.
Президент официально заявил, что уходит на карантин 14 сентября: «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», —
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