Снова на удаленку? В Москве обсудили возвращение ограничений из-за коронавируса

В связи с ростом заболеваемости в мэрии Москвы обсудили целесообразность нового введения ограничений из-за коронавируса – системы QR-кодов, удаленной работы, а также самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

В мэрии высказали надежду на то, что в этот раз справиться со вспышкой будет легче – из-за большого количества вакцинированных и переболевших. На данный момент ограничения не вводятся – это будет зависеть от увеличения числа больных.

Как отмечает источник «Интерфакс», на данный момент, пока в городе фиксируется 2000–2500 случаев в сутки, система здравоохранения справляется и новые ограничения не нужны.

Как пишет ТАСС, вводить нерабочие дни в Москве на данный момент также не планируется, школы, детсады и другие учреждения продолжат работать в обычном режиме.

«В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», — говорит источник.