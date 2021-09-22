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Снова на удаленку? В Москве обсудили возвращение ограничений из-за коронавируса

22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество заболевших коронавирусом резко возросло. В мэрии Москвы обсудили вероятность нового введения системы QR-кодов и перевод части сотрудников на удаленную работу.
Снова на удаленку? В Москве обсудили возвращение ограничений из-за коронавируса

В связи с ростом заболеваемости в мэрии Москвы обсудили целесообразность нового введения ограничений из-за коронавируса – системы QR-кодов, удаленной работы, а также самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

В мэрии высказали надежду на то, что в этот раз справиться со вспышкой будет легче – из-за большого количества вакцинированных и переболевших. На данный момент ограничения не вводятся – это будет зависеть от увеличения числа больных.

Как отмечает источник «Интерфакс», на данный момент, пока в городе фиксируется 2000–2500 случаев в сутки, система здравоохранения справляется и новые ограничения не нужны.

Как пишет ТАСС, вводить нерабочие дни в Москве на данный момент также не планируется, школы, детсады и другие учреждения продолжат работать в обычном режиме.

«В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», — говорит источник.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом на карантин ушел президент России Владимир Путин.

Президент официально заявил, что уходит на карантин 14 сентября: «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», —

Фото: pixabay