Снижает риск онкологии, деменции и даже лечит кашель: чем еще полезен шоколад

Еще в составе бобов содержится кальций, магний, железо, цинк и пищевые волокна, отмечает агентство Live24.

Таким образом благодаря эпикатехинам, находящимся в натуральном горьком шоколаде, снижается кровяное давление и повышается уровень «хорошего» холестерина, что уменьшает риск развития атеросклероза. Полифенолы и их антиоксидантные свойства эффективны в профилактике онкологии, деменции и инсульта. Также они позволяют предупредить многие аллергические реакции, избавиться от кашля и заболеваний десен, способствуют профилактике ожирения и снимают усталость.

Однако помимо соблюдения натурального состава важно не злоупотреблять шоколадом, иначе вышеперечисленные полезные свойства для здоровья дадут обратный эффект.