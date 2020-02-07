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Смотреть в оба: офтальмологи рассказали, какие болезни можно определить по глазам

Среди них сахарный диабет, гипертония, желтуха и даже болезнь Альцгеймера.

Принято считать, что глаза — это зеркало души. Офтальмологи добавляют: это еще и зеркало всего организма. Врач, использующий офтальмоскоп, может осмотреть заднюю часть глаза, сетчатку и получить представление о том, что происходит в организме. Диагностике поддаются диабет, гипертония, болезнь Вильсона-Коновалова и не только, пишет Mirror.

Специалисты Зигфрид Вагнер и Пирс Кин из лондонской больницы Мурфилдс решили пойти дальше: они хотят доказать, что сканирование сетчатки глаз позволяет на ранней стадии выявить болезнь Альцгеймера (один из видов деменции).

Врачи ищут пациентов с этим диагнозом, чтобы использовать данные течения их болезни для работы. Она меняет сетчатку глаза, а поврежденные кровеносные сосуды могут указывать на начало развития болезни Альцгеймера. Ученые ищут алгоритмы, которые позволят проводить диагностику быстро и без лишних затрат.

Напомним, это заболевание по-прежнему остается одним из самых сложно диагностируемых. Причины возникновения также досконально неизвестны. В зоне риска обычно люди старше 65 лет.

Стоит и самим прислушиваться к сигналам организма, советуют врачи. Например, если заметили пожелтение белка глаз, возможно, речь идет о желтухе. Красные глаза с лопнувшими микрососудами говорят о том, что, скорей всего, у вас повышенное давление и это также повод незамедлительно обратиться к врачу.

Фото: vostock-photo

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