СМИ: Владимир Путин сделал прививку от коронавируса

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом пишет телеграм-канал Readovka. Ранее президент отметил, что не будет делать прививку публично.

Официального комментария от Кремля пока не поступило.

Какую именно вакцину выбрал президент для прививки, не уточняется – как заявил ранее пресс-секретарь президента, Кремль сознательно не уточняет, какую именно вакцину будет колоть глава государства.

«Одной из трех отечественных. Все надежные и хорошие», - сказал Песков изданию Интерфакс.

Также Владимир Путин ранее уточнил, что более 6 миллионов россиян уже сделали себе прививку от коронавируса.

«В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек. Из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», заявил глава государства.