Смертельные грибковые инфекции атакуют мир на фоне коронавируса

В 2009 году в одной из больниц Токио из уха пожилой женщины, больной отитом, был выделен ранее неизвестный патоген Candida auris, который оказался довольно агрессивным, заразным и устойчивым к лечению. После этого такой же вид грибка обнаружили во Флориде в 2017 году, где были приняты исключительные меры по предотвращению распространения инфекции. А в 2020 болезнь вернулась, и было обнаружено 35 пациентов с антителами, среди заболевших Covid-19.

Что касается Индии, сейчас в стране двойная эпидемия, а больше половины случаев экзотической болезни приходится на западные штаты Гуджарат и Махараштра. В отличие от Candida auris, мукормикоз не передается от человека к человеку или от животного — получить его можно из окружающей среды, вдохнув споры. Они попадают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, пускают гифы черного цвета, за которые болезнь называют чёрной плесенью, и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Затем инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения. А вовремя распознать болезнь очень сложно.

Государство Южной Азии оказалось в эпицентре не случайно, при тропическом климате концентрация спор в окружающей среде неизмеримо выше, чем, к примеру, в умеренном поясе.