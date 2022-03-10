Смертельно опасный результат: что означает положительный тест на беременность у мужчин

Нормальный уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче составляет менее 5 мЕд/мл. Если тест на беременность показывает положительный результат, значит, уровень ХГЧ повышен. Тогда мужчина, по словам Орлова, находится в серьезной и даже смертельной опасности.

Самой частой причиной таких значений является онкология. «Чаще всего это рак яичка, также это могут быть опухоли печени, легкого или кишечника», — рассказал врач. Он также отметил, что при положительном тесте необходимо срочно посетить онколога и сдать анализы. Перед процедурами требуется подготовка: откажитесь от еды, питья и физической активности за 12 часов.