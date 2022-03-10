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Смертельно опасный результат: что означает положительный тест на беременность у мужчин

Положительный тест на беременность — радостное и долгожданное событие для многих женщин. Однако если такой неожиданный результат получает мужчина, необходима срочная медицинская помощь, предупредил заместитель главного врача Клинической больницы Святителя Луки кандидат медицинских наук, хирург-уролог Игорь Орлов.
Смертельно опасный результат: что означает положительный тест на беременность у мужчин

Нормальный уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче составляет менее 5 мЕд/мл. Если тест на беременность показывает положительный результат, значит, уровень ХГЧ повышен. Тогда мужчина, по словам Орлова, находится в серьезной и даже смертельной опасности.

Самой частой причиной таких значений является онкология. «Чаще всего это рак яичка, также это могут быть опухоли печени, легкого или кишечника», — рассказал врач. Он также отметил, что при положительном тесте необходимо срочно посетить онколога и сдать анализы. Перед процедурами требуется подготовка: откажитесь от еды, питья и физической активности за 12 часов.

«В диагностике рака огромную роль играет оперативность: чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное лечение. Поэтому при наличии тревожных симптомов лучше отправиться к врачу, а не проводить своеобразное обследование с помощью теста на беременность, если вдруг такой эксцентричный вариант пришел к вам в голову», — сообщил Игорь Орлов в беседе с «Доктор Питер».

Фото: freepik.com

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