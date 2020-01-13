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Слишком толстый язык: ученые назвали новую причину храпа

Американские профессоры пришли к любопытным выводам.

Не секрет, что многие люди с лишними килограммами страдают от храпа (вернее те, кто с ними живет). Американские ученые провели любопытный эксперимент: 67 человек, которые потеряли 10% массы тела за время их исследования, стали меньше храпеть. Все благодаря тому, что их язык уменьшился в объемах. То есть уменьшение объема жировой ткани положительно сказалось на сне пациентов.

«Большинство экспертов не уделяют внимание языку подопечных, а мы выяснили, что его толщина - ключевой фактор! МРТ-сканирование доказало, что снижение объема жира в органе полости рта привело к положительным сдвигам. Похудевшие участники эксперимента с удивлением обнаружили, что их сон улучшился», - объяснил The Sun профессор Ричард Шваб.

Ученые настоятельно рекомендуют не игнорировать такой специфический процесс как храп. Ведь возникающая в процессе вибрация ослабляет мышцы головы и шеи человека. Также во время храпа организм спящего недополучает кислород, что может привести к гипоксии.

Справедливости ради скажем, что с храпом сталкиваются не только пациенты с избыточным весом, поэтому специалисты при первых тревожных симптомах советуют не затягивать с визитами к врачам - отоларингологу и сомнологу.

_Фото: vostock-photo

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