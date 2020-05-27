«Слишком идеален»: странная особенность коронавируса вызвала вопросы у ученых

Но что более удивительно и настораживающе: коронавирус нового типа лучше всего живет именно в организме человека, а не в организме летучей мыши, как предполагалось ранее: «Ранее предполагалось, что сильнее всего склонны к заражению летучие мыши, но наше исследование показало, что вирус еще более эффективно поражает людей. И это довольно странно, так как вирусам обычно требуется значительное время, чтобы эволюционировать, а SARS-CoV-2 сразу же идеально подошел для заражения клеток человека. Этот факт вызывает вопросы о лабораторном происхождении нового коронавируса», — заявил Николай Петровски.

Кроме того, коронавирус нового типа слишком идеален: он буквально с первого дня оптимизировался и ему не требовалось меняться при попадании в организм человека, хотя вирусы природного происхождения обычно ведут себя иначе и мутируют при заражении новых видов, чтобы лучше приспособиться. Все эти открытия еще раз наводят ученых на мысли об искусственном происхождении COVID-19, несмотря на то, что китайские исследователи не раз заявляли о том, что вирус не мог появиться в результате утечки из Института вирусологии в Ухане.

Фото: pixabay

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