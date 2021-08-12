Слепота, слабоумие и сердечная недостаточность: чем еще опасна гипертония

Повышенные показатели давления на протяжении продолжительного времени могут влиять на передачу кислорода сердцу и вызывать его недостаток в крови. В результате длительной гипертонии возможно появление следующих хронических состояний: поврежденных и суженных артерий, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, увеличенному левому желудочку сердца, слабоумию, когнитивным нарушениям, рубцеванию почек, ретинопатии, накоплению жидкости в сетчатке (хориоидопатии), оптической невропатии (повреждению нервов), эректильной дисфункции и транзиторной ишемической атаке.

Также повышенное давление может вызвать неотложные состояния, при которых требуется срочная медицинская помощь. К ним относятся: расслоение аорты, сердечные приступы, грудная боль, потеря памяти и изменения личности, слепота, отек легких, преэклампсия и эклампсия и внезапная почечная недостаточность