Скорее к врачу: сухие локти могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях

Сухие локти — недуг, с которым сталкивались абсолютно все люди. Кожа на этих участках чаще всего подвержена сухости, образованию трещин и даже появлению зуда. Такие неприятные симптомы могут свидетельствовать о развитии серьезного дерматологического заболевания псориаза. О том, как не упустить серьезное заболевание и улучшить состояние локтей, рассказала врач-дерматолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.

«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию», — предупредила Светлана Жабоева. По мнению врача, ни один крем не поможет исправить сухость локтей, если она вызвана серьезными патологиями.