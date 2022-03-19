Скорее к врачу: сухие локти могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях
Сухие локти — недуг, с которым сталкивались абсолютно все люди. Кожа на этих участках чаще всего подвержена сухости, образованию трещин и даже появлению зуда. Такие неприятные симптомы могут свидетельствовать о развитии серьезного дерматологического заболевания псориаза. О том, как не упустить серьезное заболевание и улучшить состояние локтей, рассказала врач-дерматолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.
«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию», — предупредила Светлана Жабоева. По мнению врача, ни один крем не поможет исправить сухость локтей, если она вызвана серьезными патологиями.
Врач-дерматолог Светлана Жабоева убеждена, что сухость локтей может свидетельствовать также о таком серьезном заболевании, как ихтиоз. Это заболевание кожных покровов, из-за которого у человека нарушается нормальный процесс ороговения эпидермиса. «В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоленты», — сказала дерматолог. По словам специалиста, важно посетить врача при любых заметных изменениях на коже локтей.
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