Сколько россиян страдают ожирением и как бороться с проблемой

По словам специалиста, лишний вес — не столько социальная и косметологическая проблема, сколько проблема здравоохранения. Между тем Россия не входит в семерку стран по ожирению. Об этом сообщает «РИАМО».

Соблюдение калорий и физическая активность считаются профилактическими мерами, а чтобы вылечить данное заболевание, нужна врачебная помощь, отметила Наталия Мазурина.

«Проблема ожирения — одна из самых актуальных на сегодняшний день. К примеру, у каждого пятого ребенка в России есть избыточная масса тела», — рассказала председатель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

Ванатова уточнила, что мальчики более предрасположены к этой болезни, нежели девочки. Чтобы избежать данной проблемы в рамках школьного и дошкольного образования, нужно прививать навыки здорового образа жизни, считает она.