Сколько черешни можно съесть в сутки, чтобы не навредить здоровью
Состав полезных компонентов у черешни может отличаться в зависимости от сорта, размера и цвета ягоды, об этом сообщила «РИА Новости» диетолог Ирина Мальцева. «Любые темно-окрашенные ягоды содержат полезные фитонутриенты, полифенолы, которые при умеренном употреблении будут защищать организм от разрушительного действия свободных радикалов, а значит, и от старения», — заявила специалист. По ее словам, черешня также богата и антоцианами, которые считаются мощными антиоксидантами и способны предотвращать развитие опухолей в организме человека.
Кроме того, употребление черешни полезно и для людей, больных сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, черешня контролирует уровень сахара, калий в ее составе укрепляет сердечную мышцу и приводит в норму пульс, кумарины снижают риск возникновения тромбов, а витамин С укрепляет иммунитет.
Ягоду можно давать детям старше 3 лет в количестве не более 150 граммов в день. Суточная доза для взрослых составляет 300 граммов, иначе чревато расстройством пищеварения или появлением аллергической реакции. Осторожными следует быть людям при обостренном гастрите или склонности к метеоризму. Не рекомендуется есть ягоду после основного приема пищи, так как тоже возможно расстройство пищеварения.
Фото: freepik.com
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