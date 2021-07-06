Сколько черешни можно съесть в сутки, чтобы не навредить здоровью

Кроме того, употребление черешни полезно и для людей, больных сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, черешня контролирует уровень сахара, калий в ее составе укрепляет сердечную мышцу и приводит в норму пульс, кумарины снижают риск возникновения тромбов, а витамин С укрепляет иммунитет.

Ягоду можно давать детям старше 3 лет в количестве не более 150 граммов в день. Суточная доза для взрослых составляет 300 граммов, иначе чревато расстройством пищеварения или появлением аллергической реакции. Осторожными следует быть людям при обостренном гастрите или склонности к метеоризму. Не рекомендуется есть ягоду после основного приема пищи, так как тоже возможно расстройство пищеварения.