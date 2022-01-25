Синяки и кожный зуд могут быть симптомами рака легких

Express опубликовал материалы со ссылкой на ведущего фармацевта британской медицинской компании medino Джулию Геррини. Эксперт назвала шесть симптомов рака легких, которые можно определить по состоянию кожи, что позволит вовремя начать лечение. «Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица», — рассказала Геррини.

Стоит понимать, что кожные симптомы — не самые частые при раке легких. Они могут возникать как последствие распространения рака на другие органы или же как побочные эффекты от лечения. Другие симптомы в виде кашля с кровью, одышки или частых инфекций являются срочной и неоспоримой причиной обратиться к врачам.