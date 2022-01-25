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Синяки и кожный зуд могут быть симптомами рака легких

Полное обследование организма врачи советуют делать не реже раза в год. Некоторых врачей необходимо посещать чаще, а анализ на витамины и микроэлементы сдавать перед каждым курсом БАДов. При этом некоторые считают, что если не болит, значит, здоров. К сожалению, это не так. Наш организм может скрывать в себе тихие, но очень опасные болезни. Например, рак.
Синяки и кожный зуд могут быть симптомами рака легких

Express опубликовал материалы со ссылкой на ведущего фармацевта британской медицинской компании medino Джулию Геррини. Эксперт назвала шесть симптомов рака легких, которые можно определить по состоянию кожи, что позволит вовремя начать лечение. «Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица», — рассказала Геррини.

Стоит понимать, что кожные симптомы — не самые частые при раке легких. Они могут возникать как последствие распространения рака на другие органы или же как побочные эффекты от лечения. Другие симптомы в виде кашля с кровью, одышки или частых инфекций являются срочной и неоспоримой причиной обратиться к врачам.

Фото: Pexels

Источник: Express
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