Синоптики предупредили москвичей о риске инфарктов и инсультов во время «барической пилы»

Обычно в такие моменты они жалуются на мигрень, тошноту, общую слабость, одышку, ощущение нехватку воздуха. Пульс может существенно участиться. Как пишет РИА Новости, резкие перепады температуры опасны обострением хронически заболеваний.

«В период резкой смены атмосферного давления увеличивается процент инсультов и инфарктов», - подчеркнул он. По словам специалиста, при появлении высокого или излишне пониженного давления, боли в груди рекомендуется идти к врачу.

«Барическая пила» - это резкие колебания атмосферного давления за определенный срок. Пилой такое явление назвали из-за того, что очень частые перепады атмосферного давления на графике выглядят как зубчики пилы.

Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходимо постараться нормализовать режим труда и отдыха, хорошо высыпаться, заниматься спортом или просто гулять на свежем воздухе при любой погоде. Во время резких перепадов давления не следует переедать, увлекаться распитием спиртных напитков и чрезмерно курить.

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