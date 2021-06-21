«Синдром малых признаков»: какие симптомы указывают на рак печени

По словам специалиста, для целого ряда различных онкологических заболеваний, в том числе рака печени, характерен так называемый «синдром малых признаков». В данном случае в наборе признаков болезни отмечаются следующие проявления: апатия, слабость, потеря веса и болевые ощущения. Но более точная симптоматика зависит от места локализации опухоли. Об этом Андрей Пылёв рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения. Симптоматика может быть самой разной», — объяснил Андрей Пылёв.