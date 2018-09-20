logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Синдром каменного человека»: 23-летняя девушка рассказала, как ей живется с редким заболеванием

Ее мышцы превращаются в кости, из-за чего она не может открыть рот более чем на 2 миллиметра, не может сгибаться в талии и поднимать руки. Диагноз ей поставили еще в детстве, когда заметили, что большие пальцы на ногах меньше остальных.

Карли Хенторай 23 года, она живет в Сент-Луисе (Миссури, США) и является одним из 800 человек в мире, у которых установлено крайне редкое заболевание — прогрессирующая фибродисплазия (ФОП), сообщает британское издание Daily Mail.

Это заболевание приводит к превращению мышц и тканей в кости, поэтому также называется «синдромом каменного человека». Состояние в настоящее время считается неизлечимым, оно постоянно прогрессирует, продолжительность жизни пациентов составляет около 40 лет.

Из-за «окостенения тканей» подвижность мисс Хенротай строго ограничена: она ​​не может поднимать руки над головой, сгибаться в талии или стоять на двух ногах из-за блокировки суставов.

Спина Карли как «лист кости», ей нужно передвигаться на инвалидной коляске. Если же она стоит, то комфортнее ей в «позе фламинго», ровно стоять на обеих ногах ей мешает блокировка суставов. Челюсть Карли открывается всего на несколько миллиметров. Кроме того, пациенты с ФОП живут в страхе, зная, что незначительные травмы могут вызвать ускорение роста костей. При повреждении мышцы и мягкие ткани, такие как связки и сухожилия, вырастают в кости. Это причина, по которой операции по удалению кусочков кости невозможны, потому что это приведет только к большему образованию кости. Эти новые кости в конечном итоге образуют второй скелет и сильно ограничивают способность больного двигаться.

До постановки диагноза Карли была активным ребенком. Она любила плавать, бегать на улице и играть в футбол. В возрасте 5 лет она сильно упала со спинки барного стула, и на месте ушибов появились очень болезненные припухлости. Врач, к которому они обратились, до этого уже видел пациента с ФОП, поэтому тут же попросил девочку снять носки. У пациентов с ФОП большие пальцы на ногах короче остальных — это контрольный признак. И его обнаружили у Карли.

Однако после постановки диагноза родители Карли не захотели отгородить ее от мира, а предложили ей вести максимально возможно активную жизнь. Она ходила в школу и даже на уроки физкультуры, просто ей всегда корректировали нагрузку с учетом ее состояния. Она закончила университет. В средней школе Карли познакомилась со своим бойфрендом, к которому недавно переехала после 6 лет отношений. Он помогает ей обуваться и причесываться, поскольку она не может этого делать самостоятельно.

Мисс Хенротай с самого начала пыталась увидеть себя особенной, а не неспособной, что позволяет ей сохранять позитивный настрой.

Текст: Александра Романова

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева плавает на лодке с детьми: «Они счастливы»
Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля
Топ-5 сложных позиций в сексе, которые смогут заменить вам спортивные тренировки
«Жду лета»: молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото в соблазнительном купальнике
«Смотреть смешно»: сделавшую пластику Дарью Пынзарь пристыдили за селфи без фотошопа