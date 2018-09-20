«Синдром каменного человека»: 23-летняя девушка рассказала, как ей живется с редким заболеванием

Карли Хенторай 23 года, она живет в Сент-Луисе (Миссури, США) и является одним из 800 человек в мире, у которых установлено крайне редкое заболевание — прогрессирующая фибродисплазия (ФОП), сообщает британское издание Daily Mail.

Это заболевание приводит к превращению мышц и тканей в кости, поэтому также называется «синдромом каменного человека». Состояние в настоящее время считается неизлечимым, оно постоянно прогрессирует, продолжительность жизни пациентов составляет около 40 лет.

Из-за «окостенения тканей» подвижность мисс Хенротай строго ограничена: она ​​не может поднимать руки над головой, сгибаться в талии или стоять на двух ногах из-за блокировки суставов.

Спина Карли как «лист кости», ей нужно передвигаться на инвалидной коляске. Если же она стоит, то комфортнее ей в «позе фламинго», ровно стоять на обеих ногах ей мешает блокировка суставов. Челюсть Карли открывается всего на несколько миллиметров. Кроме того, пациенты с ФОП живут в страхе, зная, что незначительные травмы могут вызвать ускорение роста костей. При повреждении мышцы и мягкие ткани, такие как связки и сухожилия, вырастают в кости. Это причина, по которой операции по удалению кусочков кости невозможны, потому что это приведет только к большему образованию кости. Эти новые кости в конечном итоге образуют второй скелет и сильно ограничивают способность больного двигаться.