Симулирующая онкологию женщина обманула окружающих на 4,5 млн рублей

Николь Элькаббасс (Nicole Elkabbass), проживающая в английском городе Бродстейрс, графство Кент, специально симулировала онкологическое заболевание, чтобы собрать пожертвования, передает издание Daily Star. На протяжении семи месяцев мнимой больной удалось обмануть доверчивых людей на сумму около 45 тысяч фунтов (4,5 миллиона рублей), которые предприимчивая дама спустила на собственные удовольствия — азартные игры, походы по ресторанам и путешествия.

Мошенница создала на благотворительном сайте GoFundMe страницу, где собирала деньги якобы на лечение рака яичников, подкрепив свою историю фотографией, сделанной на больничной койке. Страничка была создана на имя матери Николь, а в сопровождающем тексте было указано, что Элькаббасс является замечательной дочерью и искренним человеком, которому пришлось столкнуться со смертельным диагнозом. Все бы ничего, но однажды на страничку наткнулся бывший друг англичанки, гинеколог Николас Хампфри Моррис, заявивший, что у Николь не могли диагностировать рак. Заодно он прокомментировал, что снимок, на котором запечатлена женщина на больничной койке под одеялом с закрытыми глазами и открытым ртом, был снят в 2016 году после того, как этой даме провели операцию по удалению желчного пузыря.

Судебные разбирательства по данному делу идут полным ходом и пока обвинение предоставляет все новые доказательства мошенничества, сама мнимая больная не считает, что совершила нечто ужасное и честно верила в то, что у нее есть какой-то неизлечимый недуг.