Симптомы рака легких, которые можно увидеть на лице

Но если тщательно следить за состоянием своего организма и вовремя реагировать на симптомы, то есть шанс своевременно заметить нарушения. Признаком страшного заболевания, например, могут стать изменения в лице. А именно - отек лица, напоминающий аллергическую реакцию, может свидетельствовать о развитии рака легкого, рассказали британские медики изданию Еxpress

«Отек лица может вызываться обструкцией верхней полой вены, спровоцированной раком легких», - сообщают врачи. Верхняя полая вена - сосуд, впадающий в правое предсердие и собирающий венозную кровь от верхней части тела. А обструкция возникает когда на пути появляется препятствие, им и может оказаться опухоль в легком.

Человек с обструкцией верхней полой вены, может также ощущать следующие беспокойства: головокружение, головные боли, давление в лице при наклоне, одышка, отеки конечностей и ухудшение зрения. Кроме того, о развитии онкологии может также свидетельствовать опущение века, суженный зрачок в этом же глазу и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.

Если вы нашли у себя хотя бы один признак, то рекомендуем не заниматься самолечением и вовремя обратиться ко врачу.