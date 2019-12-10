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Симптомы опухоли мозга у 21-летней девушки врачи принимали за аллергию на сыр

Аллане Проссер было всего 11 лет, когда она стала жаловаться на плохое самочувствие. Девушке пришлось потратить 10 лет жизни и сменить 20 докторов, прежде чем она смогла узнать свой страшный диагноз.

Кошмар, преследующий 21-летнюю Аллану Проссер, начался 10 лет назад, когда она стала жаловаться на ежедневные головные боли и тошноту. С каждым днем ее симптомы ухудшались. Девочку постоянно клонило в сон и мучила безудержная жажда - она стала выпивать около 10 литров воды в день. В последствие к этому присоединились проблемы со зрением, однако во время осмотра офтальмолог не обнаружил никаких патологий.
К 14 годам у девочки стала наблюдаться задержка роста, у нее так и не началась менструация, однако врач педиатр не усмотрел в этих симптомах ничего подозрительного. Вскоре у Алланы появились проблемы с равновесием и частая рвота. Периодически девушка страдала от потери сознания.

Один из многочисленных докторов настаивал на том, что триггером всех симптомов была аллергия на сыр, и предложил Аллане на две недели отказаться от употребления молочных продуктов. К 16 годам ситуация усугубилась настолько, что Аллана начала страдать от недержания мочи, а чуть позже и от глазного тика. Девушке наконец-то назначили компьютерную и магнитно-резонансную томографии, которые выявили у нее опухоль мозга размером с апельсин. Опухоль располагалась на гипофизе девушки и давила на зрительный нерв правого глаза. По словам врачей, без экстренной операции из за скопившейся в голове жидкости девушке оставалось жить всего неделю.

Уже на следующее утро Аллану прооперировали. Врачам потребовалось долгих пять часов, чтобы откачать скопившуюся жидкость из мозга девушки. А еще через неделю, ей предстояла 10-часовая трепанация черепа, во время которой врачам удалось удалить большую часть опухоли. По результатам биопсии, новообразование оказалось медленно растущей краниофарингиомой - редкой врожденной опухолью, сформированной из эмбриональных тканей.

И хотя операция прошла успешно, Аллана по-прежнему страдает от урона, нанесенного поздней диагностикой опухоли: несахарного диабета, остеопороза и бесплодия. Рост девушки остановился на отметке 125 сантиметров. Кроме этого после операции у Алланы не открывается правый глаз, и она вынуждена каждый раз использовать клейкую ленту, чтобы поднимать веко .

Несмотря на все злоключения, Аллана считает себя очень везучей. Она занимается общественной деятельностью, повышая осведомленность как пациентов, так и врачей о симптомах опухоли мозга.