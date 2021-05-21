Симптомом какого заболевания могут стать внезапно появившиеся темные круги под глазами
Темные круги появляются когда замедляется отток венозной крови и ухудшается питание головного мозга, в следствие чего под глазами начинает скапливаться кровь, плохо насыщенная кислородом. Об этом «Звезде» рассказал невролог Павел Хорошев.
По словам врача, появление темных кругов под глазами считается грозным, если не страшным симптомом, который свидетельствует, прежде всего, о повышении внутрибрюшного давления. Это может происходить, если по определенным причинам начал расти какой-либо орган, например при циррозе печени или ожирении, а человек оказывает на него давление, скажем, при помощи корсета. "Органу некуда расти, он начинает давить на диафрагму и вызывает ее смещение вверх. Из-за этого повышается давление в грудной полости, после чего увеличивается центральное венозное давление. Из-за этого отток венозной крови из черепной коробки затрудняется, и может появляться этот симптом», - объяснил невролог.
Фото: freepik.com
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