Симптомом какого заболевания могут стать внезапно появившиеся темные круги под глазами

По словам врача, появление темных кругов под глазами считается грозным, если не страшным симптомом, который свидетельствует, прежде всего, о повышении внутрибрюшного давления. Это может происходить, если по определенным причинам начал расти какой-либо орган, например при циррозе печени или ожирении, а человек оказывает на него давление, скажем, при помощи корсета. "Органу некуда расти, он начинает давить на диафрагму и вызывает ее смещение вверх. Из-за этого повышается давление в грудной полости, после чего увеличивается центральное венозное давление. Из-за этого отток венозной крови из черепной коробки затрудняется, и может появляться этот симптом», - объяснил невролог.