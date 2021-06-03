Симптомом какого опасного заболевания может быть подергивание глаза

В таком случае врач советует посетить остеопата или массажиста, которые расслабят ваши мышцы и избавят от проблем в области шеи. Если перенапряжение произошло в ходе эмоциональных переживаний, рекомендуется просто отдохнуть.

Однако нервный тик глаз свидетельствует и о более серьезных нарушениях в организме. Например, проблемы в работе центральной и периферической нервной системы. По словам Евдокимова, это может быть вызвано поражением лицевого нерва, энцефалитом, менингитом или онкологическими заболеваниями головного мозга. «Длительные нервные тики появляются именно во время таких состояний. Они не поддаются лечению и могут длиться от трех до двух месяцев. Если подергивание глаз длится более двух месяцев — это повод обратиться за помощью к неврологу», — сообщил Александр Евдокимов.

Кроме того, подергивания сигнализируют о нарушениях обменных процессов в организме, а именно кальциево-магниевого обмена. Тогда нервный тик может беспокоить вас по всему телу, а для предотвращения подобных случаев достаточно изменить рацион и добавить в него полезные микроэлементы, например, биодобавки, минеральные комплексы или витамины.