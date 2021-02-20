Симптомом каких заболеваний может быть пониженная температура тела
Доктор в комментарии, который дала «Радио 1», перечислила болезни, на которые может указывать пониженная температура тела. По ее словам, подобное может произойти при железодефицитной анемии, которая может возникнуть из-за низкого гемоглобина в крови, а также из-за голодания или длительных строгих диет. Вызвать понижение температуры могут и серьезные кожные заболевания, такие как экзема, псориаз, дерматит, которые часто требуют лечения нестероидными противовоспалительными лекарствами.
Помимо этого данный симптом может возникнуть как побочный эффект у людей, перенесших инфекционные болезни, в том числе и коронавирус. Причем проявляется он, как правило, уже после полного выздоровления. Также этот признак может указывать на серьезное внутреннее кровотечение. К слову, пониженная температура тела вызывает ощущение усталости, апатии, слабости. Если такое состояние сохраняется довольно долго, обязательно обратитесь к врачу.
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Фото: depositphotos
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