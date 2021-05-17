Симптомом каких болезней считается ночная потливость

Анастасия Гончарова врач-гематолог НМИЦ гематологии Минздрава РФ рассказала изданию "Доктор Питер", о чем свидетельствует ночная потливость.

Повышенное потоотделение может наблюдаться при ОРВИ или гриппе. Значит, что организм борется с инфекцией, то есть человек на пути к выздоровлению. Также это может быть симптом инфекционных заболеваний, которые уже перешли в хроническую стадию (хронический бронхит, туберкулез).

"Мокрый" симптом имеют и онкологические заболевания, вдобавок к нему могут появиться лихорадка и потеря веса. "Чаще всего потливость сопровождают лимфопролиферативные заболевания, которые относятся к онкогематологии (онкогематология занимается диагностикой и лечением злокачественных заболеваний крови и лимфатической ткани). Пациенту в этом случае необходима консультация онколога-гематолога. Сюда же можно отнести цитостатическую терапию опухолевых заболеваний", - поясняет Анастасия Гончарова.