Симптомом каких болезней считается ночная потливость
Анастасия Гончарова врач-гематолог НМИЦ гематологии Минздрава РФ рассказала изданию "Доктор Питер", о чем свидетельствует ночная потливость.
Повышенное потоотделение может наблюдаться при ОРВИ или гриппе. Значит, что организм борется с инфекцией, то есть человек на пути к выздоровлению. Также это может быть симптом инфекционных заболеваний, которые уже перешли в хроническую стадию (хронический бронхит, туберкулез).
"Мокрый" симптом имеют и онкологические заболевания, вдобавок к нему могут появиться лихорадка и потеря веса. "Чаще всего потливость сопровождают лимфопролиферативные заболевания, которые относятся к онкогематологии (онкогематология занимается диагностикой и лечением злокачественных заболеваний крови и лимфатической ткани). Пациенту в этом случае необходима консультация онколога-гематолога. Сюда же можно отнести цитостатическую терапию опухолевых заболеваний", - поясняет Анастасия Гончарова.
Что касается женского здоровья, так потливость может свидетельствовать о гормональных нарушениях: сбоях в работе щитовидной железы и климаксе. Мокрая постель также симптом ПМС. Это связано с изменением гормонального фона в течении месячного цикла. Гормон прогестерон вызывает повышенную потливость во второй фазе цикла, сообщает Гончарова.
При нарушениях обмена веществ, пот может активно выделяться из-за сахарного диабета ожирения, болезни Иценко-Кушинга. Хронический стресс и психические заболевания имеют такой же побочный эффект. Последней причиной становятся - аутоиммунные заболевания, вызванные сбоями иммунной системы. Их серьезность в том, что они тяжело излечимы.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!