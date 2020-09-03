Симптомами каких болезней могут быть боль в груди и сухой кашель

Еще одной причиной сдавленности в груди и сухого кашля может быть бронхиальная астма, чтобы диагностировать ее, нужно обратиться к врачу. Это заболевание хроническое, но облегчить состояние может терапия, которую подобрать самостоятельно невозможно. Различные испарения также могут вызвать желание откашляться. Сдавленность в груди, в свою очередь, может быть признаком неполадок в работе сердечно-сосудистой системы. В некоторых случаях болезнь может сопровождаться сухим кашлем, отечностью конечностей, повышенной утомляемостью и одышкой.

Кроме того, эти симптомы могут быть признаком очень двух очень опасных состояний – рака легких и пневмоторакса, которое вызывает попадание воздуха в плевральную полость, из-за чего легкие не могут нормально расправиться, и возникает коллапс. Если вдруг вы с трудом дышите, необъяснимо теряете вес и аппетит, быстро устаете, кашляете с кровью, не ждите, обратитесь к врачу. И последнее заболевание, у которого могут быть схожие симптомы – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), из-за которой желудочная кислота поднимается вверх из желудка в пищевод, что и приводит к изжоге и боли в груди, а также раздражает горло, из-за чего возникает сухой кашель.

Фото: depositphotos

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