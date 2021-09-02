Сидячая работа: что делать, чтобы и дальше помещаться в офисное кресло

«Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку. Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то, значит, и потреблять нам их нужно мало», — сказала Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

Также специалист отметила, что людям, которые ходят по вечерам на тренировки и сжигают накопленные за день калории, не обязательно строго соблюдать этот совет. Между тем не стоит бросаться в крайности. «Если мы вечером собираемся в спортзал, то мы тратим достаточно много калорий. В таком случае мы можем позволить себе комплексный обед целиком. Но даже если нам очень хочется съесть весь обед, то стоит выбрать салаты без майонезной заправки и не есть гарнир от второго блюда», — заключила Анна Белоусова.