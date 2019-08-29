Сидение на месте более 9,5 часов в день увеличивает вероятность преждевременной смерти

Офисные работники, как обычно, в зоне риска — ученые выяснили, что те, кто сидят более девяти часов в день на одном месте, имеют более высокие шансы преждевременной смерти.

Исследование проводилось по данным более 36000 взрослых со средним возрастом в 62 года. Классификация легкая: от тех, кто облюбовал рабочее место как второй дом, до тех, кто постоянно находится в движении.

«Наши результаты предоставляют четкие научные доказательства того, что более высокие уровни общей физической активности — независимо от уровня интенсивности — и меньшее количество сидячих времени связаны с более низким риском преждевременной смертности», — рассказывает профессор Ульф Экелунд из Норвежской школы спортивных наук в Осло.

Статистика грустная: за время проведения исследования, которое заняло около 5,8 лет, успело умереть 6% участников. По большей части — те, кто редко двигался.

Ученые измеряли активность людей с помощью акселерометра — устройства, отслеживающего интенсивность физической занятости в часы бодрствования. Активность условно была разделена на легкую, которая включала в себя медленную ходьбу или готовку, умеренную — быстрая ходьба, уборка, скашивание газона и энергичную — спорт, быстрый бег, переноска тяжелых грузов.