Сиамские близнецы решительно отказались от разделения — и теперь хотят получить водительские права

Лупита и Кармен так привыкли всегда быть вместе, что решили ничего не менять и остаться неразделенными, а в будущем хотят стать ветеринарами. Их позитивный настрой и решительность так вдохновили зрителей, что после выхода документального фильма их профиль в социальной сети Instagram буквально завалили комплиментами и поддерживающими комментариями. «Они так вдохновляют. Кажется, для них нет ничего невозможного. Они подтверждают, что в жизни все возможно», «Восхитительная история! Она греет сердце и вдохновляет!», «На сердце стало так тепло от этих девушек», — написали они. А другие добавили, что сиамские близнецы вполне могут водить машину, потому получение прав вполне реально.

Фото: Instagram

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