Сиамские близнецы решительно отказались от разделения — и теперь хотят получить водительские права
Историей сиамских близнецов заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail. Девушки рассказали о своей жизни в документальном шоу «Две сестры. Одно тело». Им уже по 18 лет, они заканчивают школу и планируют получить водительские права.
По их словам, в 2002 году, сразу после их появления на свет, врачи предлагали родителям разделить близнецов, но предупредили, что операция тяжелая и может привести к смерти или годам интенсивной терапии. Тогда родители посчитали, что пусть девочки растут вместе, а когда станут совершеннолетними, сами примут решение, стоит ли им проходить через это испытание.
Лупита и Кармен так привыкли всегда быть вместе, что решили ничего не менять и остаться неразделенными, а в будущем хотят стать ветеринарами. Их позитивный настрой и решительность так вдохновили зрителей, что после выхода документального фильма их профиль в социальной сети Instagram буквально завалили комплиментами и поддерживающими комментариями. «Они так вдохновляют. Кажется, для них нет ничего невозможного. Они подтверждают, что в жизни все возможно», «Восхитительная история! Она греет сердце и вдохновляет!», «На сердце стало так тепло от этих девушек», — написали они. А другие добавили, что сиамские близнецы вполне могут водить машину, потому получение прав вполне реально.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!