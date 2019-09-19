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Стало известно, как анемия во время беременности связана с аутизмом ребенка

Оказывается, что у беременных женщин, перенесших анемию в первые 30 недель беременности, значительно увеличивается риск родить ребенка с расстройством аутичного спектра, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью и умственной отсталостью.

К такому выводу пришли скандинавские ученые, проанализировав данные более 300 тысяч матерей и полумиллиона детей, рожденных в Швеции в период с 1987 по 2010 год.

У 6% матерей, принимавших участие в этом исследовании во время беременности была диагностирована анемия. У 1% этих женщин диагноз был поставлен до 31 недели беременности.   5% детей, рожденным от матерей страдавших от анемии на ранних сроках беременности, был поставлен диагноз аутизм, а еще 3.1% - умственная отсталость.

Интересно, что анемия, диагностированная у женщин после 30 недель беременности, не оказывала негативного воздействия на плод.
Ученые объясняют это тем, что в разные периоды беременности у плода формируются разные участки мозга и нервной системы. Железо играет наиважнейшую роль на начальном этапе процесса формирования мозга малыша, который активно развивается именно в первые 30 недель беременности. Поэтому анемия в начале беременности может представлять более тяжелый и длительный дефицит питания для плода.

Надо сказать, что это не первое исследование, указывающее на существующую связь между дефицитом железа и аутизмом. Так, например, исследование проведенное Университетом Калифорнии в 2014 году и опубликованное в Американском журнале по эпидемиологии, обнаружило, что прием беременной женщиной добавок железа может снизить у нее риск рождения ребенка с аутизмом. Тогда как у женщин старше 35 лет и потребляющих недостаточное количество железа во время беременности, риск родить ребенка с расстройством аутичного спектра повышается в 5 раз. Дефицит же этого жизненно-важного вещества у детей первых лет жизни жизни может замедлять двигательное, речевое и поведенческое развитие.