Штамм «Дельта», завезенный в Китай из России, разносится со стремительной скоростью

Как сообщает британское издание BBC, за последние 10 дней дни зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания, и каждый день выявляется все больше зараженных. Только 2 августа зарегистрированы 55 новых случаев. Правительство в срочном порядке вводит новые ограничения для предотвращения распространения вируса. Власти отслеживают контакты заболевших. За 10 дней были протестированы 9,2 миллиона человек.

Сейчас китайским врачам приходится иметь дело с новым штаммом «Дельта», первоначально выявленным в Индии и отличающемся более высокой заразностью. Чиновники в области здравоохранения утверждают, что вирус был занесен в страну 10 июля самолетом, прибывшим из России в аэропорт Нанкина, столицы провинции Цзяньсу. Первыми заразились чистившие салон авиалайнера уборщики. Тревога прозвучала спустя 10 дней.

Напомним, что изначально пандемия зародилась в Ухане предположительно в декабре 2019 года, но благодаря беспрецедентно жестким карантинным мерам китайским властям удалось подавить ее на своей территории. И в последнее время, до новой вспышки, число заболевших насчитывало не больше нескольких человек в день. Свою успешную тактику в борьбе с вирусом, китайские власти назвали «бить сразу и сильно». В этот раз они настроены также решительно.