Школьник заразился редкой формой пневмонии от хомяка своей сестры

Джека доставили в больницу, где врачи сначала подумали, чту у него лейкемия. Они провели серию тестов, которая исключила этот диагноз, но вопрос, что с ребенком, остался открытым. В итоге школьник провел 60 ночей в больнице, прежде чем две бронхоскопии показали, что у него эозинофильная пневмония – редкое заболевание, из-за которого в легочных альвеолах накапливаются эозинофилы, один из типов лейкоцитов. Его мать, 52-летняя учительница Сьюзи, сказала: «Это были ужасные времена. Не знать, что происходило с моим сыном в течение нескольких месяцев было невероятно мучительно. К счастью, врачи исключили лейкоз, но новый диагноз не стал утешением. Это редкое заболевание лечится только сверхсильными стероидами. В качестве причины возникновения этой редкой формы пневмонии медики назвали аллергическую реакцию на хомяка. Эта новость сильно расстроила Джека, так как он знал, что его сестра обожает это животное».

Женщина пояснила, что в их семье и раньше бывали хомяки, но они не думали, что проблемы с дыханием у сына возникают именно из-за них. В итоге мальчику пришлось год проходить терапию и находиться в больнице, сейчас он долечивается дома. Сам Джек добавляет: «Мне очень плохо от того, что я больше не смогу играть с Танго, но все еще помню, как у меня появилась болезненная сыпь и проблемы с дыханием – это было довольно страшно, но я рад, что поправился. Теперь вместо хомяков родители завели мне рыбок».

Фото: depositphotos

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