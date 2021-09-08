Шейный остеохондроз: как просто в домашних условиях диагностировать заболевание

Определить наличие или отсутствие дегенеративно-дистрофических изменений в шее возможно с помощью различных тестов, сообщил Александр Шишонин в своем Instagram-аккаунте.

Для выполнения первого теста реабилитолог предложил представить, что вы находитесь за рулем автомобиля и вам надо сдать назад. Обычно в таком случае надо положить руку на соседнее сидение и повернуть голову назад. Если данное упражнение человеку выполнить не удается, значит у него остеохондроз.

Следующий способ Шишонина распознать болезнь называется «синдром капюшона». Его суть заключается в проверке своих движений. Если для того, чтобы повернуть голову или посмотреть назад вы поворачиваете весь корпус, а не только шейный отдел, значит у вас остеохондроз.

Кроме того, на болезнь указывают головные боли, головокружения, повышенное внутричерепное давление, тошнота, нестабильное артериальное давление и прочие признаки, которые связаны с нехваткой кислорода в голове, а также дискомфортом в руках и хрустом при повороте головой.

По словам специалиста, в шее семь позвонков. Если вы обнаружили боли в руках, возможно произошел зажим нервов в седьмом, шестом и пятом позвонках. Когда появляется ощущение кома в горле и трудности с глотанием, проблемы исходят от четвертого и третьего позвонков, а блокировка второго и первого позвонков вызывает головную боль.

Александр Шишонин также отметил, что основной причиной развития остеохондроза считается недостаток движения. Для профилактики заболевания необходимо увеличить свою физическую активность и регулярно заниматься шейной гимнастикой.